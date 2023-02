ABN Amro zoekt nog groep gedupeerden woekerrente

Het gaat om mensen die een doorlopend krediet hadden met een veranderend rentetarief en nog steeds klant zijn van de bank. Aan klanten van wie de lening tussen 2001 en eind 2004 eindigde, vraagt ABN Amro om zelf gegevens aan te leveren.

Het gaat daarbij onder andere om bankafschriften van zo'n twintig jaar geleden. Ook vraagt de bank deze klanten om gegevens aan te leveren over de datum waarop hun doorlopend krediet is begonnen en geëindigd.

In de kwestie gaat het om klanten die een doorlopende lening hadden met een variabele rente. ABN Amro volgde, net als andere banken zoals ING en Rabobank, met zijn rentes niet altijd genoeg de marktrente. Het klachteninstituut Kifid oordeelde dat klanten dat wel mochten verwachten, tenzij de bank nadrukkelijk anders had vermeld. De vergoeding kan zomaar honderden euro's per klant betekenen.

Een woordvoerder van ABN Amro kan niet zeggen hoe groot de groep klanten is van wie de bank de gegevens niet meer heeft. Hij zegt dat de kans niet heel groot is dat er veel compensatieregelingen komen voor deze klanten, omdat de bank in de periode tussen 2001 en 2005 de marktrente goed zou hebben gevolgd. ABN Amro zegt op basis van de aangeleverde informatie maatwerk te leveren.

ABN Amro zette aanvankelijk 340 miljoen euro apart voor de compensatie van klanten met dit type krediet. Daar kwam in september vorig jaar nog eens 120 miljoen euro bij, omdat de Commissie van Beroep van het Kifid bepaalde dat banken ook rente op rente moesten vergoeden die klanten waren misgelopen.