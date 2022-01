Verduisterd geld beschouwt fiscus ook als inkomen

Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland. De zaak draaide om een gokverslaafde man waarvan de belastinginspecteur wilde weten waar al het geld vandaan kwam dat hij over had gemaakt naar online gokbedrijven.

Uit verder onderzoek bleek dat de man drie jaar lang ruim €671.000 van zijn werkgever had verduisterd via vennootschappen gelieerd aan het bedrijf van zijn werkgever. Hij werd hiervoor veroordeeld en moest van de rechter al dit geld aan zijn werkgever terugbetalen.

De Belastingdienst legde over die jaren wel een navordering op van in totaal meer dan €334.000. De man had immers wel voordeel gehaald uit dit inkomen en had dit in zijn belastingaangifte ook onder resultaat uit overige werkzaamheden moeten opgeven.

Via de rechter wilde man de navorderingen van de fiscus ongedaan krijgen omdat hier geen sprake zou zijn geweest van een belastbare bron van inkomsten, zo staat in de recent gepubliceerde uitspraak.

Maar de rechter oordeelde dat de verduistering wel degelijk kwalificeert als bron van inkomen en deze inkomsten in de aangiften had moeten worden aangeven. Dat de man gokverslavingsproblematiek had en om die reden het geld heeft verduisterd maakt dit volgens de rechter niet anders.