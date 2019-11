Kassa bij laatste Quality of Life Gala

Artieste Karin Bloemen, de bestuursleden van het Quality of Life Gala en directeur Máxima Centrum Rob Pieters (tweede van r.) tonen de megacheque met de opbrengst van 2,3 miljoen euro. Ⓒ FOTO JeeWee Productions

Het was het allerlaatste gala ten bate van het Quality of Life projectteam in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. Maar het festijn in het Noordwijkse Hotel van Oranje liet de kassa nog wel een keer flink rinkelen: Liefst 2,3 miljoen euro werd opgehaald.