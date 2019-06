Komen de polishouders van Reaal en Zwitserleven na jaren van onrust eindelijk in rustig vaarwater? De eerste die een poging moet gaan doen om deze vraag te beantwoorden, is De Nederlandsche Bank. Athora gaat vermoedelijk deze maand een aanvraag van een verklaring van geen bezwaar voor de overname van Vivat doen. DNB heeft dan 62 werkdagen om die te verstrekken of te weigeren.