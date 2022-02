Het geheime journaal van Stan Huygens

Zo hoorde hij in Engeland over een pikante advertentie in een krant: ,,’Gezocht: mijn oude witte hond. Hij heeft een blauwe halsband om zijn nek. Wie hem bij lady Fitzharding brengt, wordt rijkelijk beloond.’ Met de hond werd lord Devonshire bedoeld, haar minnaar”, legt Huygens uit. Het is een van de vele anekdotes in het onlangs bij uitgeverij Atlas Contact uitgebrachte boek Schaduwleven, waarin auteur Jan Paul Schutten Huygens hoofdzakelijk zelf aan het woord laat.

Jan Paul Schutten Ⓒ Foto Fjodor Buis

Constantijn Huygens jr. was de zoon van de gelijknamige diplomaat. Hij was secretaris van stadhouder Willem III, met wie hij in 1688 naar Engeland trok. De Oranje-prins hoopte er koning te worden en zijn echtgenote Mary koningin: een geschiedenis-feitje dat velen kennen. Het dagboek kleurt dit gegeven in met de spanning die op de enorme vloot vol ambitieuze Nederlanders heerste rond de overtocht. Ze hadden geen idee hoe ze ontvangen zouden worden.

Koning-stadhouder Willem III Ⓒ Foto archief

Huygens’ journaal was een geheim dagboek, uitsluitend bestemd voor hemzelf. Schutten maakt het nu toegankelijk voor iedereen in hedendaags Nederlands en met een bondige toelichting. ,,We maken intriges aan het hof mee”, luidt Schutten het dagboek in. ,,We volgen gesprekken met de prins en andere prominenten. We reizen met hem mee, te paard, per trekschuit, lopend, zeilend of in een koets.” Zo’n beetje zoals deze rubriek dat nastreeft in onze eigen tijd.

Schutten schrijft over de herbergen, legerkampen en paleizen waar Huygens verblijft. ,,Hij spreekt er de hofhouding en de bezoekers. Hij hoort er het belangrijkste nieuws, de laatste geruchten en de smakelijkste roddels.” Ook een beetje zoals nu.

Koningin Mary (1662-1694), getrouwd met koning-stadhouder Willem III. Ⓒ Foto archief

Het dagboek beschrijft hoe Willems hof zich installeert in het paleis van Whitehall in Londen: ,,De koning liet me de toonzaal zien met prachtige schilderijen. Ik zei dat ik nooit moe zou worden van zulke kunstwerken. Daarop zei hij: ’Reken maar dat je moe van ze gaat worden’.” Nu trekken toeristen ervoor naar Londen, waar ze graag Willems paleizen Hampton Court en Kensington Palace bezoeken.

Huygens ving op ,,dat een groot deel van het paleis in Kensington was ingestort.” De bouw was in handen van de beroemde architect sir Christopher Wren. Hij werkte ook aan Willems nieuwbouw voor Hampton Court waar het al net zo mis ging: ,,Ze zeiden dat hij medeplichtig was aan de dood van vier mensen”, weet Huygens. ,,Zijn enige verdediging was dat er maar drie doden waren gevallen.”

Kensington Palace in Londen met het standbeeld van Willem III ervoor. Ⓒ Foto Getty Images

Het dagboek gaat over affaires, over Huygens’ eigen hoofdpijn en aambeien, over de kleding van de hovelingen en hun menu, zoals ’een smakelijke snoek’. Maar ook over de oorlog in Ierland en veldtochten tegen de Franse koning Lodewijk XIV in het huidige België.

Constantijn Huygens sr., in 1641 geschilderd door Michiel Mierevelt. Ⓒ Foto Museum Hofwijck

Huygens dankte zijn bijzondere aanstelling aan zijn vader, die de Oranjes, voor wie veel had gedaan, om een goede betrekking voor zijn oudste zoon bleef vragen. Het leek niet te lukken en vader verzuchtte: ,,Hoe hoger ze geplaatst zijn, des te minder trouw kun je van ze verwachten.”

Het lukte dus wel en het leverde een meeslepend ooggetuigenverslag op.