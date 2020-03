Dow Jones veert terug, United Airlines verliest 25%

Kort erna zakte de winstrally licht terug tot 4% winst voor de Dow, de S&P500 noteerde 4,2% toename, de Nasdaq steeg 4%.

Donderdag waren nog de grootste verliezen te zien sinds de beurscrash op Black Monday in 1987 door schrik bij beleggers van het inreisverbod voor Europeanen naar de Verenigde Staten om de uitbraak van het nieuwe coronavirus te beteugelen.

De Amerikaanse koepel van centrale banken, de Federal Reserve, pompt biljoenen dollars in het financiële systeem en verruimt zijn opkoopprogramma voor staatsobligaties om verstoringen op de kredietmarkten door het virus tegen te gaan. Deze stap kon overigens niet helpen om het negatieve sentiment op Wall Street te keren.

Goldman Sachs en Deutsche Bank verwachten een renteverlaging van zeker 1% komende we

Luchtvaartsector

De luchtvaartsector herstelde iets van de recente afstraffing. Luchtvaartmaatschappijen als Delta Air Lines en United Airlines sloten donderdag tot bijna 25 procent in het rood. Cruisemaatschappijen als Royal Caribbean Cruises en Norwegian Cruise Line kregen eveneens rake klappen, met verliezen tot meer dan 36 procent.

Olie

De olieprijzen veren ook op van de zware dalingen van de afgelopen tijd, in verband met de prijzenoorlog op de oliemarkt tussen Saudi-Arabië en Rusland. Een vat Amerikaanse olie klom ruim 7 procent in prijs tot 33,78 dollar en Brentolie werd 7 procent duurder op 35,56 dollar per vat.

Olie- en gasproducenten als Chevron en ExxonMobil lijken mee te kunnen liften met de gestegen olieprijzen, net als dienstverleners als Halliburton en Schlumberger. Deze bedrijven gingen eerder deze week keihard onderuit door de onrust op de oliemarkt en de impact van het coronavirus.

Ook de banken in New York staat voor opening stevig in het groen, met namen als JPMorgan Chase, Citigroup en Bank of America.

Softwareproducent Oracle kwam met meevallende resultaten en gaat naar verwachting flink hoger openen. Kledingverkoper Gap opende eveneens de boeken.

Consumentenvertrouwen

Op macro-economisch gebied is er informatie over de Amerikaanse import- en exportprijzen en meldt de Universiteit van Michigan een voorlopige schatting over het Amerikaanse consumentenvertrouwen in maart.

De Dow-Jonesindex kelderde donderdag 10 procent tot 21.200,62 punten. De bredere S&P 500 eindigde met een koersverlies van 9,5 procent op 2480,64 punten en techbeurs Nasdaq zakte 9,4 procent tot 7201,80 punten.