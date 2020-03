Wall Street houdt winsten vast

De Dow Jones won noteerde na zo’n 6% openingswinst 3% herstel overeind bij 21.856 punten. De S&P500 noteerde rond 17 uur 3,5% toename, de Nasdaq steeg 3,6%, terwijl in Amsterdam de AEX-index op Beursplein 5 na 7% stijging 0,2% hoger sloot op 432,85 punten.

De grootste Europese beurs, de Britse FTSE, verloor deze week 17%.

JPMorgan stond bovenin de Dow Jones met 7% winst. Goldman Sachs steeg 5,4%, Procter & Gamble herstelde tot 5,4%. Creditcardbedrijven Visa (+2,6%) en Amerikan Express (+3%) stegen eveneens.

Onderin bleef de lagere olieprijs domineren. ExxonMobil verloor 5%, Chevron zakte 0,8%, machinebouwer Caterpillar verloor 1,4%.

De Amerikaanse koepel van centrale banken, de Federal Reserve, pompt biljoenen dollars in het financiële systeem en verruimt zijn opkoopprogramma voor staatsobligaties om verstoringen op de kredietmarkten door het virus tegen te gaan. Deze stap kon overigens niet helpen om het negatieve sentiment op Wall Street te keren.

Goldman Sachs en Deutsche Bank verwachten een renteverlaging van de Federal Reserve van zeker 1% komende weken.

Luchtvaartsector

De luchtvaartsector herstelde iets van de recente afstraffing. Vliegtuigbouwer Boeing won 6,3%.

Chipmaker Intel won 7,3%. Technologiebedrijf Apple noteerde 5,3% winst, Walt Disney moest zijn themapark sluiten maar hield het hoofd boven water met 5% toename. Drogisterijketen Walgrees Boots won 9%, Procter & Gamble steeg 7,7%.

In de nieuwste podcast Kwestie van Centen delen Martin Visser en Herman Stam vrijdag hun zorgen over de economische crisis als gevolg van de corona-uitbraak. Luister hier of via je eigen podcast app.

Olie

De olieprijzen veren ook op van de zware dalingen van de afgelopen tijd, in verband met de prijzenoorlog op de oliemarkt tussen Saudi-Arabië en Rusland. Een vat Amerikaanse olie klom ruim 1% in prijs tot $31,70 per vat.

Consumentenvertrouwen

Op macro-economisch gebied is er informatie over de Amerikaanse import- en exportprijzen en meldt de Universiteit van Michigan een voorlopige schatting over het Amerikaanse consumentenvertrouwen in maart.