Gevangenissen beursgenoteerd

Een bekend voorbeeld was Martha Stewart. Een multimiljonaire en met haar keukenervaringen bekend van magazines en tv. Zij handelde met voorkennis en ging 5 maanden de gevangenis in. En Bernie Madoff zit 150 jaar uit voor de door hem opgezette miljarden fraude. Ik heb altijd de indruk, dat misdaden in Amerika wat rigoureuzer worden aangepakt dan bij ons. Een getal, dat me wat verbaasd heeft, is dat 10% van de Amerikaanse mannen wel eens in de gevangenis gezeten heeft. Ik vind dat een hoog cijfer.

Als REIT georganiseerd

Geen wonder, dat het gevangeniswezen daar proportioneel nogal wat groter is dan bij ons. En Amerika zal Amerika niet zijn als we niet een deel van die gevangenissen op de beurs terugvinden.

Corrections Corp of America (NYSE: CCA) is het grootste geprivatiseerde detentiebedrijf van het land. De onderneming heeft 52 gevangenissen in 20 staten en doet voor de overheid het management voor nog eens 13 instellingen. Al deze gevangenissen hebben een opvangcapaciteit voor 87.000 personen, die door federale dan wel lokale autoriteiten achter slot en grendel worden gezet. Daarbij biedt de onderneming niet alleen cel ruimte aan, maar wordt ook zorg gedragen voor vervoer en andere vormen van service voor gedetineerden.

De onderneming heeft al meer dan 10 jaar een notering op de beurs, maar is pas vorig jaar omgezet in een REIT (Real Estate Investment Trust). Het voordeel van deze omzetting was, dat goedkoper aan kapitaal kon worden gekomen en federale belasting kon worden vermeden. Bovendien werd het aandeel interessant voor een veel grotere groep beleggers, omdat geen vennootschapsbelasting hoeft te worden betaald en een hoger dividend kan worden uitgekeerd.

Goedkoper

Dat was ook goed in de resultaten zichtbaar, want in 2013 werd een stijging van de funds from operations (FFO) van 22% naar $2,53 gerealiseerd. De FFO is de basis voor de dividenduitkering. Het resultaat is daarvoor minder geschikt, omdat daarin ook alle afschrijvingen zitten verwerkt en dat is een non-cash beweging.

De federale overheid heeft op zijn eigen capaciteit gemeten een bezettingsgraad van 136% en komt dus ruimte tekort. Eén van de klanten van Corrections Corp of America is Californië. Deze staat is een huurder van gevangenissen omdat Californië zelf ruimte te kort komt. Californië opereert met een bezetting van 145% van zijn eigen capaciteit. Geen wonder, dat een oplossing voor het capaciteitstekort gezocht wordt bij geprivatiseerde ondernemingen. Het is voor Californië immers veel goedkoper en efficiënter geprivatiseerde gevangenissen te huren dan ze zelf te bouwen.

De onderneming heeft een omzet van bijna $1,7 miljard per jaar. Voor nieuwbouw en onderhoud wordt dit jaar $145 miljoen uitgegeven. Daarbij wordt een FFO verwacht van $2,60 wat meer dan genoeg is om het dividend van $2,02 af te dekken. Er zit zelfs nog wel een dividendverhoging in over een halfjaar.

Verantwoord

Blijft de vraag in hoeverre het voor de belegger moreel verantwoord is om in dit soort instellingen te beleggen en te profiteren van andermans fouten. Dat is een vraag, die ieder voor zich moet beantwoorden. Natuurlijk worden criminelen zo wel van de straat gehouden, zeker als men zich realiseert, hoe groot het gebrek aan celruimte is.

Bovendien doet deze onderneming niet alleen aan verhuur, er worden ook allerlei diensten aangeboden, die criminelen weer op het rechte spoor moeten brengen. Er zijn onder meer allerlei onderwijs- en trainingsprogramma’s. Daarnaast wordt ook geestelijke bijstand geboden aan gedetineerden. Voor mij gaat het hier alles bij elkaar om een verantwoorde belegging met een heel aantrekkelijk rendement.

Eric Poelmann, DividendRadar.nl

De auteur heeft een order voor Correction Corp of America op $32,80.

Eric Poelmann (1947) is redacteur van DividendRadar.nl een website voor de dividend liefhebber. Nu de rente zo laag staat, realiseert hij zich als geen ander dat dividend een serieus alternatief is voor beleggers die van inkomen uit hun spaargeld afhankelijk zijn. Wekelijks publiceert hij over allerlei vormen van dividendinkomen. Daarbij komen zowel conservatieve beleggingen als wat meer speculatieve beleggingen in dividend aandelen aan de orde.