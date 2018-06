Hoe de goudprijs stiekem 10% steeg

De berichtgeving heeft vele beleggers op een dwaalspoor gezet. Dat is niks nieuws. Zo werken de markten al eeuwen. Het is zaak om u hiervan bewust te zijn en u niet te laten afleiden door het 'geruis' in de media. "Daily news and sugar confuse our system in the same manner", schreef Nassim Taleb, auteur van onder andere Antifragiel, en ik onderstreep dat.

Sentiment bepalend voor goudprijs

De negatieve berichtgeving dienen we anders te interpreteren. Juist toen het sentiment begin dit jaar extreem negatief was, werden we als beleggers geconfronteerd met de beste kans om tegen lage goudprijzen in te stappen.

Deze negativiteit blijft echter ronddwalen. Pas als het voor iedereen evident is dat de goudprijs stijgt, niet daalt, zal de aard van de berichtgeving veranderen. Pas wanneer het 'anti-goudkamp' beseft dat hun pessimisme niet langer te rechtvaardigen valt, zal de publieke negativiteit verstommen. Maar dan bent u eigenlijk al te laat.

Goudprijs van €872 naar €960

Terwijl de goudprijs vlak voor de jaarwisseling nog onder de €900 per toz noteerde, schoot de prijs later als gevolg van de onrust in Oekraïne en de staatsgreep van Rusland van de Krim richting de €1000 per toz.

Vreemd genoeg wilde de markt deze gebeurtenissen in maart zo snel mogelijk maar weer vergeten. We deden ons uiterste best om de opkomende geopolitieke onrust weer in de hoek te drukken en richtten ons liever op de aandelen markten waar bijzonder overgewaarde aandelen verder door het dak heen stegen.

Bedrijfsfraude rukt op

Een hausse in de aandelenmarkt gaat ook dikwijls gepaard met bedrijfsfraudes. Als het ons financieel voor de wind gaat vloeit het geld rijkelijk. We zijn enorm vergevingsgezind als we de financiële wind mee hebben, en kritische kanttekeningen wuiven we dan ook gemakkelijk weg.

Recente aantijgingen van fraude bij onder andere Gowex en Banco Espirito Santo worden door beleggers maar al te graag onder het tapijt geveegd, en naar mensen die aan de bel trekken bij onregelmatigheden wordt nauwelijks geluisterd. Meesterbelegger Warren Buffet heeft hier een interessante visie op: "Pas als het eb wordt zie je wie er naakt aan het zwemmen was."

Wat is nu het 'tipping point'?

Een kleine opsomming van de situatie waar wij nu in leven:

Rusland - Verstandhoudingen tussen Rusland en de VS staan op scherp, mede door ongeluk met MH17

- Verstandhoudingen tussen Rusland en de VS staan op scherp, mede door ongeluk met MH17 Islamische staat – Voormalig ISIS heeft inmiddels 35% van Syrië bezet en rukt verder op richting Irak

– Voormalig ISIS heeft inmiddels 35% van Syrië bezet en rukt verder op richting Irak Gazastrook – Inmiddels meer dan 800 burgerdoden sinds de Israëlische acties tegen Hamas drie weken geleden

– Inmiddels meer dan 800 burgerdoden sinds de Israëlische acties tegen Hamas drie weken geleden Japan - Inflatie in Japan op hoogste niveau sinds 23 jaar

- Inflatie in Japan op hoogste niveau sinds 23 jaar VS - Krimp in de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal

- Krimp in de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal Europa - Draghi die de Europese economie maar niet draaiende krijgt (zelfs niet met een negatieve depositorente)

- Draghi die de Europese economie maar niet draaiende krijgt (zelfs niet met een negatieve depositorente) Overheidsschulden op recordniveau en een wereldwijde valuta-oorlog

Geen mooie situatie dus. Toch lijken de financiële markten zelfs na de crash van MH17 zich weinig aan te trekken van de situatie waarin wij ons nu bevinden. De Dow Jones-index behaalde op 17 juli zelfs nog een recordniveau van 17151 punten.

Gaat de goudprijs verder stijgen of dalen?

De hamvraag is wat er nu verder gaat gebeuren. Ondanks de bescheiden stijging van 10% staat de goudprijs nog altijd onder druk. Zonder extreem geweld zie ik daar weinig verandering in komen. Aangezien de goudprijs een stevige raadgever is van de geopolitieke situatie en de macro-economische omstandigheden kunnen we bijna hopen dat deze zijn weg niet verder omhoog zal vinden.

The market is always right

Betekent mijn relaas nu dat u aandelen en obligaties volledig zal moeten mijden? Wat mij betreft niet. Volgens Eugene Fama en zijn efficiënte markthypothese heeft de markt gelijk. Timen van aan- en verkopen is wat mij betreft onmogelijk.

Een gespreide beleggingsportefeuille is daarom key en onder de huidige omstandigheden hoort goud hoe dan ook in uw beleggingsportefeuille thuis. Weet dat goud nu relatief goedkoop is en de traditionele beleggingsklasses zoals aandelen en obligaties duur. In beurstermen zeggen we dat goud ondergewaardeerd is, terwijl aandelen en obligaties overgewaardeerd zijn.

Als de goudprijs eindelijk zijn weg omhoog terugvindt, zal dat met weinig trammelant zijn. Een keerpunt in goudkoersen - in alle koersen - weten de experts alleen achteraf aan te duiden. Beleggers die niet op tijd doorhebben hoe zij gefopt worden door de constante stroom aan nieuws en opinie, en geen voorzorgsmaatregelen nemen om hun portefeuille fatsoenlijk te hedgen zouden nog wel eens van een koude kermis thuis kunnen komen.

Marleen Evertsz is mede-oprichter en managing partner bij GoldRepublic, het online handelsplatform waar beleggers fysiek zilver en goud kopen en de actuele goudprijs kunnen volgen. Marleen was voor de oprichting van het bedrijf werkzaam bij marketmaker Optiver. Zij was daar o.a. managing director van de Amerikaanse vestiging van het bedrijf. In deze column geeft Marleen haar persoonlijke mening over het betreffende onderwerp. De informatie in deze column is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Hoewel deze column is samengesteld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, wordt geen aansprakelijkheid voor de onvolledigheid, onjuistheid of gevolgen van deze column aanvaard. Raadpleeg meerdere bronnen en neem zelf beslissingen. Vragen of reacties kunt u mailen.