Kaag: dit jaar meer duidelijkheid over toekomst Volksbank

Over de toekomst van de Volksbank, het voormalige SNS, zijn in de Tweede Kamer verschillende voorkeuren. Sommige partijen willen de bank gewoon weer naar de markt brengen, andere zien wel wat in een nutsbank die in handen van de overheid blijft.

Voorlopig is de bank sinds de nationalisatie in 2013 nog altijd in staatshanden. Besluiten over de toekomst bleven onder het vorige kabinet uit, onder meer vanwege onrust in de top van het bedrijf. Door onderlinge ruzie vertrok onder meer financieel directeur Pieter Veuger, die vervolgens naar de rechter stapte.

De rust lijkt nu enigszins wedergekeerd, maar voor een definitieve beslissing over de toekomst van de Volksbank vindt minister Kaag het nog te vroeg. Ze wil eind dit jaar wel met een ’richtinggevend besluit’ komen over waar het heen moet met de bank. De bank krijgt intussen nog wel de tijd om de nieuwe strategie uit te rollen, waarvoor die waarschijnlijk ’nog enkele jaren nodig’ heeft.