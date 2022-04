Premium Het beste van De Telegraaf

Profiel: patatbaas Chris Deen uit juiste hout gesneden als topman veevoerreus ForFarmers

Door Gert van Harskamp Kopieer naar clipboard

Chris Deen Ⓒ Eigen Foto

Lochem - Patatbaas Chris Deen (55) moet Yoram Knoop opvolgen als nieuwe topman van veevoerbedrijf ForFarmers. De huidige ceo van Aviko zwaait pas twee jaar de scepter bij de aardappelverwerker, maar is in die periode in een heuse achtbaan terecht gekomen. Keuzes die hij daar maakte tonen aan dat hij waarschijnlijk ook uit het juiste hout is gesneden om bij de Achterhoekse veevoerreus orde op zaken te stellen. Hem wacht daar namelijk een hels karwei.