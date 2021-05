Prins Constantijn wil meer ruimte voor ondernemers

Prins Constantijn (l.), BID-organisator Ralph van Hessen (m.) en Ali B., die de ernst van de sprekers afwisselde met geestige bespiegelingen: ,,Ik ben hier plan B! Ⓒ Jos van Leeuwen

Prins Constantijn vindt dat we elkaar minder in de weg moeten leggen. Hij was te gast op de dag voor iedereen die wil denken in oplossingen: de Big Improvement Day (BID). Docenten, ondernemers en topambtenaren kwamen aan het woord, evenals de prins die het boegbeeld is van Techleap: een steun in de rug voor technische start-ups.