'Zwarte week voor luchtvaart'

Bij de crash van vlucht MH17 van Malaysia Airlines in Oekraïne was Air France-KLM als samenwerkingspartner direct betrokken. De Juniac betuigde namens het bedrijf zijn medeleven met de nabestaanden van de slachtoffers, en met Nederland dat met 194 omgekomen passagiers veruit het zwaarst is getroffen.

KLM-directeur Camiel Eurlings sprak van ,,verbijsterende aantallen''. Hij sprak de afgelopen week zelf ook met nabestaanden, die volgens hem voor het leven getekend zijn. ,,Zulke gesprekken vergeet je nooit meer'' zei hij. Eurlings zei verder goede hoop te hebben dat de waarheid over de crash boven tafel zal komen. ,,De verantwoordelijken mogen hun straf niet ontlopen. Het recht moet zegevieren'', aldus Eurlings.

De KLM-topman complimenteerde de Nederlandse regering voor de inspanningen om de lichamen van de omgekomen passagiers naar Nederland te krijgen. Dat proces ligt na een moeizaam begin ,,op koers''. Zowel De Juniac als Eurlings benadrukte dat de ramp in Oekraïne niets afdoet aan de veiligheid van de burgerluchtvaart. ,,De verantwoordelijke autoriteiten hadden de route veilig verklaard'', zei de KLM-topman. ,,Bijna alle maatschappijen vlogen over dat gebied''. Het is wel goed dat de manier waarop veiligheidsrisico's beoordeeld worden, momenteel tegen het licht wordt gehouden, voegde hij eraan toe.