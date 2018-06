'Autonome groei Arcadis belangrijk'

In het eerste kwartaal liet de autonome omzet een groei zien van 2 procent, terwijl de winstmarge verbeterde naar 9,6 procent. Arcadis heeft de doelstelling uitgesproken om in de periode 2014 tot en met 2016 een autonome omzetgroei te behalen van meer dan 5 procent met een winstmarge van meer dan 11 procent.

Rabobank verwacht een autonome omzetgroei van 2 procent in het tweede kwartaal.

Verwachting

De gemiddelde analistenverwachting voor de bruto-omzet over de eerste helft van dit jaar ligt op 1,22 miljard euro met een nettowinst van 49 miljoen euro.

Bij de publicatie van de eerstekwartaalcijfers in april handhaafde Arcadis zijn verwachtingen voor een stijging van de omzet en de netto operationele winst in 2014. De verwachting is dat deze prognoses bevestigd zullen worden en mogelijk verder geduid zullen worden.