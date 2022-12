Terugblik op DFT webinar: de kooplijst voor 2023

Beijer stelt dat het beurssentiment in het komende jaar waarschijnlijk bepaald zal worden door het verdere verloop van de oorlog in Oekraïne, de ontwikkeling van de rente en de inflatie en in hoeverre de economieën in een recessie belanden. Hij vindt de daggrafiek van de vooraanstaande Amerikaanse S&P 500 niet erg overtuigend, maar meent op basis van de maandgrafiek dat een iets verdere terugval koopkansen zou bieden.

Beijer verwacht dat de AEX volgend jaar zal schommelen tussen 632 punten (de bodem van dit jaar) en 800 punten.

Dit perspectief past goed bij de bonuscertificaten op de Eurostoxx 50 van Société Générale, waarop productmanager Christophe Cox tijdens het webinar inging. Zolang deze Europese beursgraadmeter de komende twee jaar boven de 2000 punten blijft (48% onder de huidige stand), ontvang je als bezitter van het certificaat minimaal 1,23% per jaar en je doet volledig mee met de stijging van de index.

Philips

Binnen de AEX staat verzekeraar Aegon op de kooplijst van Beijer, mede vanwege de recente verkoop van zijn Nederlandse onderdeel aan ASR. Ook KPN noemt hij interessant, onder meer dankzij het sterke netwerk van het telecombedrijf.

Veruit het beste koersperspectief dicht hij echter toe aan Philips. Hij benadrukt dat het met zijn apneu-apparaten mis ging. „De nieuwe topman haalt nu de bezem door de organisatie, dat is heel gunstig. We zien op de grafiek een klassiek patroon, waarbij de koers in korte tijd veel te hard gedaald is. Wij denken dat de koers in komende twaalf maanden naar €27 kan herstellen, ook al omdat het bedrijf een overnamekandidaat is geworden.

Beijer vindt in de AMX Aalberts aantrekkelijk, mede omdat de industrieel toeleverancier ondanks problemen bij de toevoerketen is blijven groeien.

Hij raadt ook Air France KLM aan. „De koers is stevig gedaald, maar het bedrijf heeft weer winst gemaakt, er komen schonere vliegtuigen aan, er komen oplossingen op Schiphol en de brandstofkosten zijn gedaald.” Zijn koersdoel voor de komende twaalf maanden is €1,60.

