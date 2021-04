Tesla wint op Wall Street

Tesla is erin geslaagd meer auto's af te leveren dan in het slotkwartaal van 2020, hoewel tekorten aan chips de productie van auto's wereldwijd in de weg zitten. De chipproblematiek veroorzaakte bij Tesla wel vertragingen. Verschillende andere autofabrikanten zagen zich eerder al genoodzaakt productielijnen stil te leggen.

Bij Facebook kwamen de persoonlijke gegevens van meer dan een half miljard gebruikers op straat te liggen. Daarbij zitten waarschijnlijk ook gegevens van zo'n vijf miljoen Nederlanders. Volgens persbureau Bloomberg brengt de zaak nog eens in herinnering hoezeer het bedrijf in staat is enorme hoeveelheden informatie te verzamelen, maar grote moeite heeft om dat gevoelige bezit te beveiligen. Of de kwestie nog een staartje krijgt voor Facebook, is niet duidelijk. Facebook heeft zelf aan Business Insider laten weten dat de gegevens afkomstig zijn van een lek dat in 2019 al zou zijn gedicht. Het aandeel Facebook steeg ondanks het lek 1%.

Sentiment

Op Wall Street was het sentiment na het lange paasweekend over de gehele linie positief. De werkgelegenheid bij Amerikaanse bedrijven en overheidsinstanties is vorige maand het sterkst aangetrokken sinds vorige zomer. Dat lijkt een teken dat de arbeidsmarkt in de grootste economie van de wereld aan het herstellen is van de coronapandemie. De Dow-Jonesindex won in de eerste handelsminuten 0,8% tot 33.433 punten. De brede S&P 500 dikte eveneens 0,8% aan tot 4053 punten en techbeurs Nasdaq kreeg er 0,8% bij op 13.589 punten.

Gamestop

Verder wist ook GameStop de aandacht op zich gericht. De gameswinkelketen verloor 11,5% nadat het bedrijf aankondigde tot 3,5 miljoen aandelen te gaan uitgeven. Het was al bekend dat er zo'n emissie aan zat te komen. GameStop was de laatste tijd veelvuldig in het nieuws vanwege een run op aandelen door particuliere beleggers na oproepen daarvoor op het internetforum Reddit.

De euro was $1,1786 waard, tegenover $1,1772 bij het slot van de Europese beurzen op donderdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 2,1% tot $60,19. Brentolie kostte ook 2,1% minder op $63,51 per vat.