Bouwvakkers: zwaar werk, haal je je pensioen wel gezond, vragen velen zich af. Ⓒ ANP

Het is bittere noodzaak dat de snelle stijging van de AOW-leeftijd een halt is toegeroepen in het pensioenakkoord. Dat zegt CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden in een reactie op het CBS-rapport ‘Pensioenleeftijd werknemers’.