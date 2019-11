'Openingsverlies voor Damrak'

Persbureau Reuters meldde op basis van ingewijden dat een handelsdeal mogelijk naar 2020 wordt geschoven vanwege de eisen van China om meer Amerikaanse importheffingen terug te draaien. Volgens de bronnen zou Washington daardoor ook nieuwe eisen op tafel hebben gelegd.

Aan het rentefront bleek uit de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve dat de centrale bank naar verwachting dit jaar niet verder zal tornen aan de belangrijkste rentetarieven in de VS. De Fed verlaagde eind oktober de rente in de VS voor de derde keer dit jaar.

Lucas Bols

Op het Damrak opende Lucas Bols de boeken. De drankenproducent timmert hard aan de weg in Azië en zag de omzet en de winst stijgen in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar. Voor het hele boekjaar voorziet het bedrijf op jaarbasis een hogere winst voor belastingen.

Investeerder HAL zag de waarde van zijn investeringen toenemen in de eerste negen maanden van het jaar. Dat kwam vooral door de forse waardestijging van het meerderheidsbelang in optiekbedrijf GrandVision en het belang in Vopak.

LVMH

Aan het overnamefront heeft het Franse luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) naar verluidt zijn bod op de Amerikaanse juweliersketen Tiffany verhoogd tot ongeveer 16 miljard dollar. Tiffany wees eerder een voorstel van 14,5 miljard dollar af. Thyssenkrupp kwam met jaarcijfers. Het Duitse industrieconcern keert voor het eerst in zes jaar geen dividend uit vanwege oplopende verliezen, hoge schulden en ongunstige economische omstandigheden. Voor 2020 verwacht het bedrijf nog grotere verliezen.

In Milaan staat Fiat Chrysler in de belangstelling. De Amerikaanse autofabrikant General Motors (GM) heeft een miljardenclaim neergelegd bij zijn Amerikaans-Italiaanse branchegenoot vanwege jarenlange samenzwering van medewerkers met vakbondsvertegenwoordigers.

BAT

Ook de tabaksbedrijven British American Tobacco (BAT) en Imperial Brands weten de schijnwerpers op zich gericht. Het maximale niveau voor nicotine in sigaretten wordt in de Verenigde Staten toch niet ingeperkt, blijkt uit documenten van een Amerikaanse toezichthouder.

De euro was 1,1073 dollar waard tegen 1,1066 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 56,88 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 62,26 dollar per vat.