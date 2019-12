Pensioensector kwetsbaar voor schokken

Ⓒ ANP

AMSTERDAM (ANP) - De vermogenspositie van de Nederlandse pensioensector is kwetsbaar voor schokken op de financiële markten. Dit komt naar voren uit de Europese stresstest voor verzekeraars en pensioenfondsen, zo meldt De Nederlandsche Bank (DNB). In het geschetste negatieve scenario zal sprake zijn van aanhoudende kortingen wat op termijn doorwerkt in het groeicijfer van de economie.