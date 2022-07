Meer tijd voor ondernemers om belasting terug te betalen

Een plan van de VVD om ondernemers, als hun bedrijf nog levensvatbaar is, meer tijd te geven om uit de rode cijfers te komen, kan rekenen op een ruime Kamermeerderheid van D66, PVV, CDA, CU en SGP. Het gaat om schulden die zijn opgebouwd tijdens de coronacrisis. Als onderdeel van het steunpakket voor bedrijven konden ondernemers in die tijd uitstel van belastingbetaling aanvragen, om op die manier geld in de zak te houden om de vaste kosten te betalen.

Bekijk ook: Ondernemers staan ruim 20 miljard euro in rood bij fiscus

Er stond in juni nog altijd ruim 20 miljard aan uitgestelde belastingen open. Bedrijven moeten vanaf 1 oktober beginnen met terugbetalen, waarbij de rente in de komende jaren stapsgewijs oploopt. Het kabinet wilde ondernemers maximaal vijf jaar geven om de schuld in te lossen, maar dat is volgens VVD-Kamerlid Aartsen ’voor een grote groep ondernemers te weinig’ om van de ’enorme molensteen’ af te komen.

Hij pleit daarom voor extra uitstel, tot zeven jaar. Ondernemers moeten dan wel een ’lichte toets voor levensvatbaarheid’ doorstaan om voor die extra tijd in aanmerking te komen. Staatssecretaris Van Rij (Financiën) gaat onder voorwaarde van die ’toegangspoort voor selecte gevallen’ daarmee akkoord.