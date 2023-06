ECB trekt rente verder op in strijd tegen inflatie: nog eens kwartje erbij

Daarmee stijgt de rente van de ECB van 3,25% naar 3,5%. Vorig jaar juli stond de rente nog op -0,5%. Dat de centrale in drie kwart jaar tijd de rente met 4 procentpunt heeft verhoogd, is in de historie van de ECB niet eerder voorgekomen. Om 14.45 geeft ECB-voorzitter Lagarde nog een toelichting op het rentebesluit.

De inflatie in de eurozone is onlangs gedaald van 7% naar 6,1%. Ook de zogeheten kerninflatie, geschoond voor energie en voeding, daalde. Maar met 5,3% is die nog altijd veel hoger dan de ECB-doelstelling van 2%.

Nieuwe ramingen

De ECB heeft de inflatieverwachting iets omhoog bijgesteld. De centrale bank gaat er nu van uit dat de inflatie dit jaar op 5,4% uitkomt, volgend jaar op 3% en in 2025 op 2,2%. De ECB vindt dat de inflatie momenteel te langzaam daalt. „De inflatie is aan het dalen, maar zal naar verwachting te lang te hoog blijven”, zo luidt de verklaring van de ECB. „Het ECB-bestuur is vastbesloten ervoor te zorgen dat de inflatie tijdig terugkeert naar haar middellangetermijndoel van 2%.”

Onlangs werd bekend dat de eurozone formeel in een recessie zit. De groeiverwachtingen zijn nu ook omlaag bijgesteld. De ECB verwacht dat de economie van de eurozone over het jaar 2023 met 0,9% zal groeien. Volgend jaar en het jaar erop zou de economie het weer beter moeten doen, zo denken de voorspellers in Frankfurt.

Piek

„Een piek in de ECB-rente lijkt wel dichtbij te komen”, aldus ING-econoom Bert Colijn. „Wij verwachten dat in juli de rente nog een keer met 0,25%-punt verhoogd wordt en dat de piek dan wel eens bereikt zou kunnen zijn.”

Bekijk ook: Hoge inflatie vereist balanceerwerk ECB

Wel zijn er zorgen of het rentebeleid van de ECB in Nederland zal zorgen voor een snelle daling van de inflatie. In april en mei liep in ons land de inflatie juist weer op. Mogelijk draait onze economie zo goed dat de prijsstijgingen hier mogelijk langer aanhouden. Colijn: „Dat brengt de kans met zich mee dat de renteverhogingen van de ECB de inflatie in Nederland minder snel terug naar 2% brengen dan in andere landen.”

Luister de podcast Kwestie van Centen: