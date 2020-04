Uitstel van betaling voor restaurantketen Vapiano

Schiphol-rijk - De rechtbank in Zutphen heeft restaurantketen Vapiano voorlopig uitstel van betaling verleend. Vapiano is een restaurantformule voor pasta's en pizza's. De keten heeft elf vestigingen in Nederland, waaronder twee in Amsterdam, twee in Rotterdam en twee in Utrecht. De vestiging in Eindhoven valt buiten het uitstel van betaling en blijft open.