Beursblog: AEX opent lager, belegger vlucht in ING en Aegon

Door Theo Besteman

De AEX gaf beleggers dit jaar bijna 11% rendement exclusief herbelegd dividend. Ⓒ GETTY IMAGES AEX 760.33 -0.39 %

Amsterdam - De AEX is dinsdag 0,5% lager geopend. Defensieve aandelen Wolters Kluwer en Relx gaan aan kop. Onderin noteren NN en chipfondsen ASML en ASMI fors lager. Beleggers schakelen volgens brokers even een tandje terug. De Nikkei boekte winst in Japan, Australië bleef achter na een verrassende renteverhoging. Na verlies maandagavond noteren de futures voor de beurzen in New York fractioneel lager.