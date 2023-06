Beursblog: Nikkei pakt winst, hogere opening Europa verwacht

De AEX gaf beleggers dit jaar bijna 11% rendement exclusief herbelegd dividend.

Amsterdam - Beurzen in Azië en Australië noteren dinsdag met gemengd resultaat. De Nikkei boekt winst in Japan, de Koreaanse beurs gaat mee. Australië blijft achter na een verrassende renteverhoging van de centrale bank. Voor Europa wordt een vlak tot licht hogere opening verwacht. Na verlies maandagavond noteren de futures voor de beurzen in New York fractioneel hoger.