Beursblog: verlies Shell drukt AEX onder 758 punten

Door Theo Besteman

De AEX gaf beleggers dit jaar bijna 11% rendement exclusief herbelegd dividend. Ⓒ GETTY IMAGES AEX 758.33 -0.66 %

Amsterdam - Het Damrak verdiept verliezen, terwijl futures voor de aandelenbeurzen in New York ook in het rood staan. Rentemarkten gaan omlaag. Europa houdt last van inflatie. Shell gaat met Randstad en technologiefondsen onderuit. Beleggers schakelen volgens brokers even een tandje terug na behaalde winsten. Na verlies maandagavond noteren de futures voor de beurzen in New York fractioneel lager.