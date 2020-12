Klokkenluider SBM vreest voor eenzame kerst

Jonathan Taylor (51), die in 2012 vertrok bij SBM Offshore en daarna via Wikipedia gevoelige informatie over SBM’s gigantische corruptieverleden lekte, zit na 124 dagen nog altijd vast in Kroatië. Daar verzet hij zich tegen uitlevering aan Monaco. Het prinsdom wil de Brit verhoren na aanleiding van een inmiddels 6 jaar oude aanklacht van afpersing. Een zaak die SBM Offshore zelf al heeft laten vallen, maar waar Monaco gewoon mee doorgaat.