Financieel

AEX maakt onder druk van tech zwakke weekstart

De AEX moest maandag duidelijk terrein prijsgeven na eind vorige week nog een recordstand te hebben neergezet. De bedrukte gang van zaken bij techfondsen gooit roet in het eten. In de Midkap krijgt Galapagos er van langs. PostNL ligt ook zwak in de markt na de cijfers.