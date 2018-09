'AEX begint vrijwel vlak'

,,De AEX opent mogelijk vlak tot iets lager. Mogelijk dat we daarna toch weer wat omhoog gaan dankzij goede industriecijfers uit China en een nieuwe recordstand van de S&P 500 op Wall Street. Er komen vandaag veel bedrijfsresultaten naar buiten, waaronder die van zwaargewicht Unilever, die de stemming kunnen gaan bepalen. De cijfers van ASMI waren in ieder geval beter dan verwacht'', aldus analist Jos Versteeg van Theodoor Gilissen.

Unilever heeft de groei in de eerste helft van 2014 weer zien vertragen. De omzet daalde, onder meer als gevolg van de dure euro, maar ook zonder nadelige wisselkoerseffecten groeide het levens- en verzorgingsmiddelenconcern minder snel dan vorig jaar. Unilever wist wel de winst op te drijven met 12 procent tot 3 miljard euro.

ASMI

ASM International (ASMI) zag de omzet in het tweede kwartaal afnemen tot 148,4 miljoen euro, van 150,7 miljoen euro in het eerste kwartaal. De toeleverancier aan de chipindustrie verwacht dat de omzet in het derde kwartaal met ,,sterke dubbele cijfers'' zal afnemen ten opzichte van het tweede kwartaal.

Nutreco heeft zijn winst en omzet in de eerste helft van dit jaar weten op te voeren, dankzij betere resultaten in alle segmenten waar de diervoerproducent actief is. Het bedrijf verwacht dat het resultaat over het hele jaar minstens gelijk zal zijn aan dat van 2013.

Unibail-Rodamco

Unibail-Rodamco liet woensdag nabeurs weten dat de netto-huuropbrengsten in de eerste helft van het jaar met ruim 9 procent zijn gestegen. Het vastgoedbedrijf bevestigde tevens zijn verwachting voor een groei van de winst per aandeel van minimaal 5,5 procent in 2014.

De belangrijkste aandelenmarkten in het Verre Oosten lieten donderdag een gemengd beeld zien. In Tokio sloot de Nikkei 0,3 procent lager. Een onverwachte daling van de Japanse export zette de stemming onder druk. In Hongkong klom de Hang Seng-index 0,5 procent nadat bleek dat de industriële activiteit in China deze maand sterker is gegroeid dan in juni.

Wall Street

De handelsdag op Wall Street was woensdag weinig verheffend. De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager op 17.086,63 punten. De brede S&P 500 kreeg er 0,2 procent bij tot 1987,01 punten en de technologiebeurs Nasdaq klom 0,4 procent tot 4473,70 punten.

De Europese aandelenbeurzen sloten eerder op de dag met kleine winsten. De Amsterdamse AEX-index eindigde 0,1 procent hoger op 408,53 punten. De MidKap steeg 0,9 procent tot 628,94 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,2 procent.

De euro was donderdag voorbeurs 1,3443 dollar waard, tegen 1,3462 dollar bij het slot van de Europese beurshandel op woensdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper op 102,93 dollar. De prijs van Brentolie zakte 0,1 procent tot 107,97 dollar per vat.