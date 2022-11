Economie op het randje: ’Koopkrachtrecessie op komst’

Financieel

Inflatie zakt iets, maar is nog altijd bijna 17%

De inflatie in de maand oktober is uitgekomen op 16,8% op jaarbasis. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de geharmoniseerde Europese meetmethode. Een maand eerder was de geldontwaarding op jaarbasis nog 17,1%. De inflatie is al tijden erg hoog doordat de prijzen voor gas en...