ABN Amro schrapt 800 van de 2500 banen bij zakenbank

Swaak kondigde eerder aan de slecht renderende zakenbank opnieuw onder het vergrootglas te leggen. Besloten is om de mondiale ambities van deze zogenoemde Corporate & Institutional Bank (CIB) flink terug te schroeven, op de Clearing-divisie na. De zakenbank trekt zich verder de ’komende drie à vier jaar’ volledig terug op Noordwest-Europa, terwijl de handel- en grondstoffenfinanciering wordt gestaakt.

Door het staken van deze activiteiten zal ABN Amro €14 miljard aan risicogewogen activa vrijspelen. Het is nog niet bekend wat de bank met dit kapitaal wil gaan doen.

In het eerste kwartaal van dit jaar zakte ABN Amro nog met €398 miljoen in de rode cijfers. Door met name twee enorme uitglijders bij de internationale zakenbank moest ABN Amro ruim €1,1 miljard reserveren voor mogelijke kredietverliezen. Een Amerikaanse handelaar had voor €230 miljoen zijn hand te hebben overspeeld. Daarnaast bleek een oliehandelaar uit Singapore met de boeken te hebben gerommeld.

Rode cijfers

ABN AMRO is in de afgelopen drie maanden voor het tweede kwartaal op rij in de rode cijfers gezakt. De bank gaat de komende ’drie, vier jaar’ een groot deel van de activiteiten van de internationale zakenbank afbouwen.

Het verlies over het tweede kwartaal kwam uit op €5 miljoen. Hoewel ABN Amro de kosten in deze periode met 8% wist te verlagen, daalden de inkomsten met 15%.

Daarbij kampte de bank met €703 miljoen opnieuw met grote extra voorzieningen voor kredietverliezen door de coronacrisis. Door het staken van de activiteiten op de Kanaaleilanden, moest voor €34 miljoen aan goodwill worden afgeschreven op de private bank.

De zakenbank was met €591 miljoen opnieuw goed voor het leeuwendeel van de stroppenpot. Naast kredietverliezen in de olie- en gassector, was er een ‘grote fraudezaak’ in Duitsland. ABN Amro ging net als ING het schip in door het faillissement van Wirecard.