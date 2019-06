Saudi's hopen op verlenging productiedeal

De productiedeal loopt eind deze maand af. Door de productie te beperken willen de OPEC en Rusland de olieprijzen stutten. Volgens Al-Falih is het voor de landen zaak om de wereldwijde oliemarkt voor 2020 in balans te krijgen. Hij rekent er op dat de vraag naar olie in de tweede jaarhelft zal aantrekken.

Onlangs meldde het Internationaal Energie Agentschap (IEA) nog dat de wereldwijde vraag naar olie dit jaar minder sterk zal stijgen dan eerder gedacht onder druk van de negatieve economische gevolgen van de handelsspanningen.