Opschrijven pincode kost 88-jarige €7000

Amsterdam - Er is nooit een excuus om een pincode op een briefje op te schrijven en in je huis te bewaren. Ook als je 88 bent en slechts eenmaal per maand geld opneemt, ziet de bank dat als grof nalatig en kun je fluiten naar je geld als het gestolen wordt. Dat vindt ook klachteninstituut Kifid, blijkt uit een recente uitspraak.