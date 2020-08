Thuiswerken vooral iets voor hoger opgeleiden

Het Centraal Bureau voor de Statistiek onderscheidt vier beroepsniveaus. Ruim de helft van de Nederlanders werkt volgens het statistiekbureau op de meer praktische niveaus 1 of 2. Het gaat bijvoorbeeld om timmermannen, loodgieters, schoonmakers, kappers of barkeepers. Zij kunnen amper thuiswerken.

Mogelijkheid

In 2019 had 4% van de mensen met een baan op niveau 1 deze mogelijkheid, en 16% van de mensen op niveau 2. Van de mensen op beroepsniveau 4 kon ruim 70% wel thuiswerken als ze dat wilden.

Ict’ers konden het vaakst thuiswerken. Ruim 40% had die mogelijkheid. Dat was vorig jaar nog ruim één op de vijf. Daarna volgen managers en mensen met een creatief of taalkundig beroep.

Dienstverlenend

Mensen met een dienstverlenend of agrarisch beroep en mensen in de transport en logistiek kunnen het minst vaak thuiswerken. Maar ook hier bleek de coronacrisis voor meer mogelijkheden te zorgen.

In dienstverlenende beroepen werkte in het tweede kwartaal van 2019 slechts 1,8% van de mensen wel eens of doorgaans thuis, een jaar later was dat 3,8. In transport en logistiek ging het van 0,7% naar 1,5% en in de agrarische sector van 3,2% naar 3,7%.