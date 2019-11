Saudi Aramco bevestigt megabeursgang

Riyad - Saudi Aramco gaat naar de beurs in Saudi-Arabië. Dat heeft het staatsolieconcern zondag bevestigd na het bericht dat de Saudische beurswaakhond (CMA) de voorgenomen beursgang goedkeurt. Het gaat om "een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van het bedrijf", aldus bestuursvoorzitter Yasir al-Rumayyan. De waarde van de aandelen wordt in de komende weken bepaald, voordat beleggers zich voor de aandelen kunnen inschrijven.