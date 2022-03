Premium Het beste van De Telegraaf

Column: stoelriemen vast voor prijsexplosie en koopkrachtkrimp

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images AEX 703.52 %

Een week geleden presenteerde het Centraal Planbureau (CPB) zijn nieuwste economische ramingen. De economie blijft ondanks de oorlog in Oekraïne behoorlijk goed doordraaien. In deze voorspelling vangt de gewone Nederlander de klap op: de koopkracht neemt met bijna 3% af. Volgend jaar zit die koopkracht overigens alweer flink in de plus.