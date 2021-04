Britse ‘Warren Buffett’ krijgt £30 miljoen als beloning

Smith, oprichter en directeur bij vermogensbeheerder Fundsmith, kreeg voor zijn sterke prestaties in 2020 een bedrag van 29,7 miljoen pond overgemaakt , bijna een verdubbeling in vergelijking met een jaar eerder Met de riante beloning over het afgelopen jaar behoort Smith tot de beste betaalde managers in de fondsenwereld.

Het belegd vermogen van Fundsmith is door de sterk toegenomen populariteit ook hard opgelopen. In maart stond er een bedrag van 33,2 miljard pond in de boeken. Dat was zo’n 10 miljard pond meer dan een jaar eerder.

Raakvlakken met Buffett

Smith heeft in de afgelopen jaren met zijn fondsen uitstekende redenmenten laten zien. Vorig jaar werd een gemiddeld rendement van 18,3% behaald. In 2019 was hij zelfs nog goed voor 25,6%.

Met zijn beleggingsbeleid vertoont Smith veel raakvlakken met de Amerikaanse superbelegger Warren Buffett. Hij selecteert een beperkt aantal aandelen die hij heel lang vasthoudt. In zijn portefeuille zitten onder meer de Amerikaanse techfondsen PayPal en Microsoft. Daarnaast ziet hij brood in de luxe concerns Estée Lauder en L’Oreal.

Vorig jaar liet Smith nog weten zich weinig zorgen te maken over de impact van de coronacrisis. Hij benadrukte daarbij dat macro-economische omstandigheden weinig aandacht krijgen op zijn strategie.