Rechter: Geef onterecht om pinda’s ontslagen schoonmaakster pas terug

KLM hanteert streng beleid dat er absoluut geen etenswaren uit vliegtuigen mogen worden meegenomen. De vrouw, die voor schoonmaakbedrijf Klüh bij KLM aan de slag was, werd dan ook op staande voet ontslagen toen de pinda’s bij haar spullen werden gevonden.

Dat ontslag vocht ze bij de rechter aan, met succes. Ze ontkende dat de pinda’s van haar waren en de rechter vond dat er onvoldoende bewijs was dat zij ze zou hebben gestolen. De vrouw moest haar baan terugkrijgen en kreeg die ook van Klüh.

Pas ingenomen

KLM echter had bij haar ontslag haar pas ingenomen waarmee ze toegang tot vliegtuigen kreeg. Eenmaal ingenomen krijgt iemand die niet meer terug, is het beleid. Maar het ontslag van de vrouw, waardoor haar pas was ingenomen, was door de rechter van tafel geveegd.

Ze moest opnieuw naar de rechter om haar pas terug te eisen. En die moet ze krijgen, bepaalde de rechtbank in Amsterdam in een onlangs gepubliceerde uitspraak. Recht op een schadevergoeding heeft de vrouw echter niet.

KLM draait wel op voor de juridische kosten en moet incassokosten van de vrouw vergoeden.

De strenge regels bij KLM hebben vaker geleid tot opvallende ontslagzaken. Zo werd een medewerkster van de cateringservices (die de maaltijden in vliegtuigen verzorgt) ontslagen omdat ze een hapje proefde van een maaltijd waarvan niemand wist wat het was.

Dit ontslag hield geen stand bij de rechter. Net zo min als het ontslag van de man die in 2008 één of meerdere cashewnoten had gegeten uit een bakje dat moest worden weggegooid.