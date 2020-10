'Amerikaanse banken in schijnwerpers op Wall Street'

Goldman Sachs wist de voorbije periode te profiteren van flink meer activiteit op de financiële markten. De zakenbank verdubbelde zijn winst bijkans. Wells Fargo en Bank of America hadden juist te kampen met een gezakte winst. Beide banken moesten veel geld opzij zetten voor leningen die mogelijk nooit meer worden terugbetaald. Dinsdag waren branchenoten JPMorgan Chase en Citigroup al met hun kwartaalcijfers gekomen.

Zorgverzekeraar UnitedHealth heeft eveneens een kijkje in de boeken gegeven. Verder gaan er geruchten dat olieconcern ConocoPhillips zint op een overname van exploratiebedrijf Concho Resources. De twee zouden hierover met elkaar in gesprek zijn.

Eli Lilly wist ook de aandacht op zich gericht. De farmaceut heeft onderzoek naar een mogelijke behandeling van Covid-19 stilgelegd, omdat er zorgen over de veiligheid van het middel zijn gerezen. Voorlopig worden daarom geen nieuwe deelnemers voor de klinische tests geworven.

Er was ook positief nieuws in de strijd van farmaceuten tegen het coronavirus. Moderna liet weten dat een kandidaatvaccin van het bedrijf in aanmerking komt voor de indiening van een aanvraag voor een vergunning van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

De graadmeters in New York zijn dinsdag met verliezen de handel uitgegaan. De stemming werd gedrukt door het uitblijven van zicht op een akkoord over aanvullende economische steun in de VS tegen de coronacrisis. Daarnaast was er sprake van tegenslag bij onderzoek naar één van de mogelijke vaccins tegen het nieuwe coronavirus. De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent lager 28.679,81 punten. De breed samengestelde S&P 500 gaf ook 0,6 procent prijs tot 3511,93 punten en techbeurs Nasdaq daalde 0,1 procent tot 11.863,90 punten.