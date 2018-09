Duitse producenten vragen lagere prijzen

De prijzen die fabrikanten voor hun producten vragen lagen vorige maand op hetzelfde peil als in mei. Zowel op jaar- als op maandbasis voldeden de ontwikkelingen aan de verwachtingen van economen.

De daling in juni was iets minder sterk dan in mei, toen de producentenprijzen gemiddeld 0,8 procent lager waren dan een jaar eerder. Ten opzichte van de voorgaande maand zakten de prijzen in mei met 0,2 procent.