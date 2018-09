Punt aan de lijn?

De Duitse hoofdindex slechtte op donderdag 5 juni jl. voor de eerste keer in zijn geschiedenis de grens van 10.000 punten. Op maandag 9 juni volgde het eerste dagultimo boven de 10k. Helaas noteert de DAX inmiddels terug onder het niveau van 10.000 punten. Oudste index ter wereld Ook de Dow Jones nam medio maart 1999 de horde van 10.000, maar die sprintte destijds vrijwel linea recta naar de 11k. In maart 2000 kwam evenwel de klad erin. De dotcom-bubble had zijn beste tijd gehad. Het tranendal van de internetaandelen duwde anderhalf jaar later, geholpen door de vliegtuigaanslagen op het Pentagon en de Twin Towers, de Dow Jones voor langere tijd onder het niveau van 10.000 punten. In december 2003 noteerde de oudste beursindex ter wereld eindelijk opnieuw boven de 10k. De Dow Jones ging op zoek naar nieuwe all-time highs en zou in oktober 2007 pieken op een niveau van 14.198,10 punten om vervolgens in het tumult van de financiële crisis af te glijden tot het dieptepunt van 6.469,95 punten in maart 2009. Twintigduizend als mijlpaal De Dow Jones noteert inmiddels ver boven de 10k. Dat was in oktober 2009 al het geval. De index doorboorde op donderdag 3 juli jl. zelfs de drempel van 17.000 punten, maar dook twee dagen later er weer onder. Sommige beleggers kijken halsreikend naar de dag dat de Dow Jones de grens van 20.000 sloopt. Her en der hoor je dat vooral de koersontwikkeling van 3M (MMM), Boeing (BA), Caterpillar (CAT), Chevron (CVX), ExxonMobil (XOM), Goldman Sachs (GS), International Business Machines (IBM), Johnson & Johnson (JNJ), United Technologies (UTX) en Visa (V) daaraan een belangrijke bijdrage zullen leveren. Het staat buiten kijf dat de Dow Jones komaf zal maken met 20k. Dat kan al binnen een jaar of anderhalf, maar vandaag de dag telt eigenlijk enkel en alleen de vraag of en wanneer de S&P 500 de barriere van de 2.000 punten doorbreekt. Hiertoe zijn de winst- en omzetcijfers van het tweede kwartaal cruciaal. Als zij niet ontgoochelen, dan noteert de S&P 500 in een mum van tijd royaal boven de 2.000. Zo niet, dan de zal de brede index voor lange tijd zijn kop stoten aan de lat van 2.000 punten. Cash of aandelen? Moet je nu verkopen of (bij)kopen? Op die vraag bestaat geen eenduidig antwoord. Dat is functie van de (beoogde) samenstelling van je beleggingsportefeuille en je kijk op de markt. De golf aan beursintroducties en het ontwaken van de overnamemarkt doen bij de beren alarmbellen rinkelen. De stieren zien dat de Dow Jones en de S&P 500 onbevreesd nieuwe paden verkennen. Ze kraken all-time highs bij extreem lage volatiliteit. Omdat aandelenmarkten fenomaal gestegen zijn, geloven sommigen dat de huidige bullrun zijn langste tijd heeft gehad. Na vijf jaar van stijgende koersen mag de stier dan wel oud en moe worden, de bullmarkt is immer nog intact. Beren moeten uitkijken dat ze het vel niet verkopen vooraleer de stier geschoten is. Zolang beleggers zich zorgen maken of de (meerjarige) hoogterecords terecht zijn, is er ruimte voor de indices van de ontwikkelde markten om verder te stijgen. Hoewel niets erop wijst dat een beurscorrectie aanstaande is, maak gretig gebruik van de lage volatiliteit en bescherm je aandelenportefeuille met opties tegen ongewenste koersdalingen. @ Ivan Snurer

