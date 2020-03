Verzekeringsreus Aon koopt Willis voor $30 miljard

Met de deal is bijna 30 miljard dollar gemoeid. De partijen verwachten via de samensmelting voor honderden miljoen dollars op kosten te kunnen besparen.

Aon is in de Nederlandse media onder meer bekend van zijn maandelijkse bericht over de financiële situatie van pensioenfondsen. Ook was Aon eerder enkele jaren shirtsponsor van voetbalclub Manchester United.

Een jaar terug leek een samensmelting van Aon en Willis Towers Watson ook al op handen. Aon bevestigde toen zelfs in beginnende onderhandeling te zijn. Een dag later kwam evenwel naar buiten dat de onderneming toch afzag van de plannen, waarna beleggers geschrokken reageerden.

Er is nu afgesproken dat aandeelhouders van Willis Towers Watson ongeveer 231,99 dollar per aandeel worden betaald. Dat komt neer op een premie van 16 procent ten opzichte van de slotkoers van het aandeel op de Amerikaanse beurzen van vrijdag.

(ANP Redactie AFN/Economie, email economie(at)anp.nl, +31 20 560 6070)