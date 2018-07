Schlumberger boekt minder winst

Schlumberger boekte een nettowinst van 1,8 miljard dollar, tegen 2,2 miljard dollar een jaar eerder. Het bedrijf nam onder meer een last van 205 miljoen dollar vanwege de onderhandelingen over een schikking in een al jarenlang lopend onderzoek naar de overtreding van Amerikaanse handelssancties. De omzet van Schlumberger liep op tot 12 miljard dollar, tegen 11,2 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2012.

Het bedrijf noemde de internationale economische omstandigheden onveranderd gemengd, met herstel in de VS, stabilisering in China en nauwelijks groei in Europa. Het verschil tussen het aanbod van en de vraag naar olie neemt daarbij af, waardoor de olieprijs wordt ondersteund. Dat geldt minder voor de internationale gasmarkt, waar nog sprake is van een ruim aanbod.