GGD’s maken zich op voor nieuwe coronaprik-campagne: ’Het gaat om kortstondig op- en afschalen’

Amsterdam - De 25 GGD’s in Nederland maken zich op voor de nieuwe vaccinatiecampagne tegen corona dit jaar. Locaties worden in gereedheid gebracht en overal wordt personeel geworven voor priklocaties. Hoewel nog niet helder is hoeveel medewerkers straks nodig zijn, omdat het ministerie van Volksgezondheid nog een definitief besluit moet nemen, is wel duidelijk dat de hele prikoperatie dit jaar een heel stuk kleiner zal zijn dan vorig jaar. „De urgentie is er een beetje af.”

Ⓒ ANP / HH