Tijdgeest terug te zien bij 70 jaar oude Mepal

In de spuitgieterijen is veel geautomatiseerd, er komen nog maar weinig handjes bij kijken. Ⓒ Robert Hoetink

Lochem - In vrijwel ieders keukenkastje is wel een product van Mepal te vinden. Of het nu een broodtrommel, drinkbeker of opbergdoos is. Dat het een puur Nederlands product is, weet lang niet iedereen. Voor velen is het onlosmakelijk verbonden met het Deense Rosti en dat is niet vreemd.