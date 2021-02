Wie gaat betalen voor investeringen door netbeheerders?

Ⓒ Rias Immink

Het Nederlandse elektriciteitsnetwerk is een van de beste ter wereld, zo mochten we afgelopen maand weer leren, toen staatshoogspanningsbedrijf Tennet ons voorrekende dat het 99,9999% betrouwbaar is. En regionale netbeheerders als Alliander, Stedin en Enexis en een handvol hele kleintjes mogen dan wat vaker storingen hebben op het midden- en laagspanningsnet, het gebeurt zelden dat in Nederland burgers de hele inhoud van hun vrieskist kunnen weggooien omdat die is ontdooit na een stroomstoring.