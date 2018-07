Winst en omzet Morgan Stanley fors hoger

De winst per aandeel kwam uit op $0,94 tegen een verwachting van $0,56. Samen $1,86 miljard, tegen $803 miljard een jaar eerder.

Dat meldde Morgan Stanley donderdagmiddag. De omzet van de zakenbank was ook aanzienlijk beter met $8,60 miljard, tegen een verwachting van $8,19 miljard.

Concurrent Bank of America verraste gisteren met een forse winstdaling van 43% de markt.

Bank of America, de tweede in de VS, zag zijn winst dalen tot $2,29 miljard in het tweede kwartaal, tegen $4,01 miljard een jaar eerder.

Rommelhypotheken

De bank claimt dat miljardenvergoedingen voor zijn rommelhypotheken het nettoresultaat hebben gedrukt. Zijn omzet daalde echter met 4,3% naar $21,96 miljard op jaarbasis, maar wel $340 miljoen meer op kwartaalbasis.

JPMorgan Chase, de grootste Amerikaanse bank, boekte in zijn tweede kwartaal een nettoresultaat van $6 miljard, tegen $6,5 miljard een jaar eerder.

De winst van Goldman Sachs steeg met 5% in hetzelfde kwartaal tot $2,04 miljard.