Samsung toont herstel op chipmarkt

Voorlopige cijfers van Samsung wijzen op een operationele winst in de drie maanden tot en met december van 7,1 biljoen won, omgerekend zo'n 5,5 miljard euro. Dat is 34 procent minder dan een jaar eerder, maar aanzienlijk beter dan de circa 6,5 biljoen won waarop in markt alom rekening werd gehouden.

Volgens de kenners is er eindelijk sprake van enig herstel van de prijzen op de belangrijke markt voor geheugenchips. Samsung profiteerde verder van de afnemende spanningen tussen de Verenigde Staten en China. Ook komen er de laatste tijd steeds meer orders binnen uit de wereld van de datacenters.

De totale omzet van Samsung kwam uit op 59 biljoen won. Afgerond is dat vergelijkbaar met de opbrengsten van een jaar eerder. Samsung meldde in zijn handelsbericht nog geen cijfers over de nettowinst. Later komt de techreus nog met uitgebreidere kwartaal- en jaarcijfers.