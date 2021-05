Ⓒ Job van der Molen

GRONINGEN - Bezichtigingen plannen via Funda is ongelooflijk moeilijk, Kom je er als koper tussen, dan is de concurrentie moordend. Aan huizenjagers de taak om op te vallen. Hoe? Door brieven te schrijven. Soms voor een huis beschikbaar is, soms tijdens het bieden.