Lekker brainstormen met je chatbot: maar heel betrouwbaar is hij nog niet

Door Chris Broesder

HAARLEM - Er is veel gebeurd op het gebied van generatieve kunstmatige intelligentie, in de drie maanden dat het veelbesproken ChatGPT van OpenAI online staat. Techreuzen introduceerden haastig hun eigen varianten of kondigden deze aan. Ondertussen wordt de technologie van OpenAI al door Microsoft en Snapchat gebruikt. Zaten de techreuzen eerder te slapen en waar gaat dit heen?