Fed ziet verbetering op arbeidsmarkt VS

Dat stelt de Federal Reserve in het Beige Book, een maandelijks rapport over de stand van de economie. Alle twaalf Fed-districten zagen de afgelopen maand een verbetering in de economische activiteiten.

Ook verbeterden de vooruitzichten op de arbeidsmarkten, terwijl sommige banken een tekort aan geschoold personeel signaleerden. De huizenmarkt bood een meer gemengd beeld, al steeg de verkoop van huizen in een aantal van de Fed-regio's. In het hele land gingen de huizenprijzen omhoog, vooral in de steden.

Een snelle afname van het aantal werkloos voert de druk op de centrale bank op om de rente op korte termijn te verhogen. Fed-voorzitter Janet Yellen verklaarde vandaag nog voor het Huis van Afgevaardigden dat de rente voor een 'aanzienlijke periode' laag blijven. Tot aan oktober blijft de Fed waarschijnlijk obligaties opkopen om de economie te steunen. Die aankopen worden sinds enkele maanden afgebouwd.

Het Beige Book wordt door de Fed gebruikt bij de beleidsvergaderingen. De eerstvolgende vindt eind juni plaats.